В ЦБ опровергли начало новой расчистки банковского сектора России

В связи с двумя отзывами лицензий у российских банков, произошедшими в феврале, речь идет не о начале новой расчистки сектора, а о точечных мерах, заявил журналистам первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин, опровержение которого приводит «Прайм».