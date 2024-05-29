Guardian называет возмущение США и Израиля запросом МУС ордера на арест Нетаньяху моральным двуличием

Возмущение израильских и американских лидеров по поводу принятого прокурором Международного уголовного суда решения добиваться ареста премьер-министра Биньямина Нетаньяху за военные преступления пролили свет на старую реальность: «для политических лидеров все люди равны, но некоторые более равны, чем другие», говорится в материале обозревателя The Guardian Саймона Тисдейлла, переведенном ИноТВ.