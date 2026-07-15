Условия содержания Дианы Шурыгиной в СИЗО: правда или вымысел?

Правозащитница Ева Меркачёва рассказала об условиях содержания Дианы Шурыгиной в СИЗО. Узнайте, что говорят представители Общественной наблюдательной комиссии и какие противоречия обнаружились в рассказе скандально известной личности.
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