NYP: Белый дом раскрыл имена тех, кто возглавит DOGE после ухода Маска

Президент США Дональд Трамп и чиновники его кабинета пока станут лидерами Департамента эффективности правительства США (DOGE), пост руководителя которого оставил бизнесмен Илон Маск, передает New York Post со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.
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