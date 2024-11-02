Смоленск 2.0
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Опубликовано видео смертельного столкновения автобуса и большегруза под Смоленском

Опубликовано видео смертельного столкновения автобуса и большегруза под Смоленском

Напомним, инцидент случился 31 октября в Вяземском районе.  Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что 56-летний водитель автобуса «Неоплан 216» был невнимателен к дорожной обстановке, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущейся фуры «МАN TGX» с полуприцепом «WELTON», которой управлял 52-летний мужчина, после чего они столкнулись.

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