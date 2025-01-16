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Царьград

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"Я не хотел, чтобы всё так закончилось": челябинцу огласили приговор за избиение ребёнка

"Я не хотел, чтобы всё так закончилось": челябинцу огласили приговор за избиение ребёнка

Адвокат говорит, что мужчина просто заступился за девочку.В Челябинске завершился резонансный судебный процесс над Виктором П.

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