В России в 2027 году планируют увеличить размеры всех видов пенсий

В 2027 году в России ожидается рост всех категорий пенсий — страховых, социальных и военных. Об этом в интервью РИА Новости рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
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