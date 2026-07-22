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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин об обмене Лу Дорта: «Большая потеря для «Тандер». Джейлену Уильямсу придется временами опекать лучшего игрока на периметре»

«Оклахома» была вынуждена расстаться с защитником Лу Дортом , чтобы сбалансировать платежку. Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин высказался по этому поводу.

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