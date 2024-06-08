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Замминистра обороны Иванову грозит штраф на полмиллиарда рублей

Замминистра обороны Иванову грозит штраф на полмиллиарда рублей

Стало известно еще одно возможное наказание для высокопоставленного чиновника. Суд помимо лишения свободы может оштрафовать заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении особо крупной взятки, на сумму до 500 млн рублей.

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