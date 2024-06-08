Замминистра обороны Иванову грозит штраф на полмиллиарда рублей

Стало известно еще одно возможное наказание для высокопоставленного чиновника. Суд помимо лишения свободы может оштрафовать заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении особо крупной взятки, на сумму до 500 млн рублей.
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