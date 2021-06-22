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  • Sergey Ivanov
    Есть логика в ваших словах! Сын за отца не отвечает- и не должен! А вот отец за сына? Вырастил гражданина, патриота-...Куда катится мир!...
  • валерий лисицын
    Дык это, может потеряла или износился, мало ли что. Девка то общительная , везде бывает, забыла поди где нибудь в гос...“Ты затмила Марио...
  • Елена Бреслова
    я тоже за расстрел, причем по количеству жертв стрелка столько же его родныхКуда катится мир!...

“Судебная ошибка и психическое расстройство”, – Михаил Ефремов молит о милосердии

“Судебная ошибка и психическое расстройство”, – Михаил Ефремов молит о милосердии

“Судебная ошибка и психическое расстройство”, – Михаил Ефремов молит о милосердии Варвара ПоплавокАдвокаты Михаила Ефремова совершили очередную попытку сократить срок своему подзащитному.

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