Названы красноречивые признаки партнера-манипулятора в отношениях

Манипуляция, в отличие от здорового взаимодействия, не предполагает выгоды другого человека и подразумевает, что партнера используют как средство для достижения цели, рассказала клинический психолог реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной диагноз» Дарья Серебрякова.
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