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Депутат Госдумы призвал бизнес усилить защиту инфраструктуры на фоне атаки на дата‑центр «Яндекса»

Депутат Госдумы призвал бизнес усилить защиту инфраструктуры на фоне атаки на дата‑центр «Яндекса»

Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что «участвовать в войне придется всем», и обратился к российскому бизнесу с призывом самостоятельно обеспечивать безопасность своих объектов.

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