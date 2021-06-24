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Принц Уильям с семьей планирует отправиться в США для встречи с братом и его женой

Принц Уильям с семьей планирует отправиться в США для встречи с братом и его женой

Судя по последним данным британской прессы, принц Уильям с женой и детьми намерен посетить младшего брата в Соединенных Штатах, чтобы познакомиться с племянницей и наладить наконец отношения внутри семьи.

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