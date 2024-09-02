Как Россия построила защиту от украинских БПЛА

На складах МО обычные пушечные самоходные четырехствольные ЗСУ в огромном количестве. Что мешает их распределить по регионам? Ну, может чуть модернизировать. Беспилотник не сверхзвуковой истребитель, а всего лишь авиамодель с небольшой скоростью, вполне доступная для истребления.

Вик Норд

Ненавижу людей страдающим идиотизмом,как и великий писатель Достоевский...,ну вот представьте,себе ТАКУЮ ситуацию,сбитый дрон,беспилотник,вдребезги разбитый(и часто горящий),кстати не вареньем нагруженный,падает...,и упасть заметьте он может куда УГОДНО,вот показывали как пенты тушили горящую траву,после падения такого устройства...,ну,логика не подсказывает,что если боевая часть не сработавшая при перехвате,рванёт в воздухе,или на атакованном объекте? Вас,недовольных говнюков нужно с дробовиками посадить вокруг спецохраняемых объектов,что б вы ТАМ поняли,как мальчишки,с девчонками в 41-м обороняли Москву(и прочие города) от гитлеровских бомб "зажигалок".