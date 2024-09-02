Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 862 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    Да и так вся территория США,не забудем про "Пасейдоны" дремлющих около океанского побережья США,и территория  недруже...«Больше никаких к...
  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    Крот?Семейный раскол: ...
  • Аркадий Цыганов
    КГБ работает. А Павел наверняка на него.Семейный раскол: ...

Как Россия построила защиту от украинских БПЛА

Как Россия построила защиту от украинских БПЛА

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Текст: Олег Исайченко Крупнейшая за последнее время атака украинских беспилотников на российскую территорию произошла в воскресенье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
На складах МО обычные пушечные самоходные четырехствольные ЗСУ в огромном количестве. Что мешает их распределить по регионам? Ну, может чуть модернизировать. Беспилотник не сверхзвуковой истребитель, а всего лишь авиамодель с небольшой скоростью, вполне доступная для истребления.
Ответить
19 час.
АА
Алекс Архипов
Если всё перехвачено, то почему горят НПЗ?
Ответить
16 час.
Вик Норд
Ненавижу людей страдающим идиотизмом,как и великий писатель Достоевский...,ну вот представьте,себе ТАКУЮ ситуацию,сбитый дрон,беспилотник,вдребезги разбитый(и часто горящий),кстати не вареньем нагруженный,падает...,и упасть заметьте он может куда УГОДНО,вот показывали как пенты тушили горящую траву,после падения такого устройства...,ну,логика не подсказывает,что если боевая часть не сработавшая при перехвате,рванёт в воздухе,или на атакованном объекте? Вас,недовольных говнюков нужно с дробовиками посадить вокруг спецохраняемых объектов,что б вы ТАМ поняли,как мальчишки,с девчонками в 41-м обороняли Москву(и прочие города) от гитлеровских бомб &quot;зажигалок&quot;.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх