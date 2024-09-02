Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Текст: Олег Исайченко Крупнейшая за последнее время атака украинских беспилотников на российскую территорию произошла в воскресенье.
Как Россия построила защиту от украинских БПЛА
Комментарии
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М
ММ
На складах МО обычные пушечные самоходные четырехствольные ЗСУ в огромном количестве. Что мешает их распределить по регионам? Ну, может чуть модернизировать. Беспилотник не сверхзвуковой истребитель, а всего лишь авиамодель с небольшой скоростью, вполне доступная для истребления.
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19 час.
АА
Алекс Архипов
Если всё перехвачено, то почему горят НПЗ?
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16 час.
Вик Норд
Ненавижу людей страдающим идиотизмом,как и великий писатель Достоевский...,ну вот представьте,себе ТАКУЮ ситуацию,сбитый дрон,беспилотник,вдребезги разбитый(и часто горящий),кстати не вареньем нагруженный,падает...,и упасть заметьте он может куда УГОДНО,вот показывали как пенты тушили горящую траву,после падения такого устройства...,ну,логика не подсказывает,что если боевая часть не сработавшая при перехвате,рванёт в воздухе,или на атакованном объекте? Вас,недовольных говнюков нужно с дробовиками посадить вокруг спецохраняемых объектов,что б вы ТАМ поняли,как мальчишки,с девчонками в 41-м обороняли Москву(и прочие города) от гитлеровских бомб "зажигалок".
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16 час.
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