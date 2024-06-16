Российская армия уничтожает логистику ВСУ в ДНР и двигается в сторону Днепропетровска

Константин Ольшанский 15 июня 2024 г., 20:39 Bloomberg: только полная капитуляция Украины обезопасит западные рубежи России Российские войска продолжают наступать в нескольких направлениях по широкой дуге к западу от Донецка.
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