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От дворника-вора до футболистов-контрабандистов: 10 российских криминальных комедий 2023–2024 годов

От дворника-вора до футболистов-контрабандистов: 10 российских криминальных комедий 2023–2024 годов

Российские криминальные комедии последних двух лет устроены по одному принципу: в центре — люди, у которых всё валится из рук, и именно они оказываются в гуще афер, погонь и дележа чужого золота.

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