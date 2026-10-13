От дворника-вора до футболистов-контрабандистов: 10 российских криминальных комедий 2023–2024 годов

Российские криминальные комедии последних двух лет устроены по одному принципу: в центре — люди, у которых всё валится из рук, и именно они оказываются в гуще афер, погонь и дележа чужого золота.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Н Алиса Фрейндлих в...
- «Любви к России у...
- «Хотелось встать ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым