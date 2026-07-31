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Марин Ле Пен отстояла свое право на использование слова «Ренессанс»

Марин Ле Пен отстояла свое право на использование слова «Ренессанс»

Использование слова «Ренессанс» в предвыборной кампании партии «Национальное объединение» (RN) вызвало протесты со стороны Габриэля Атталя, кандидата в президенты Франции от президентской партии «Ренессанс» (Renaissance), 30 июля пишет французская газета 20 Minutes.

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