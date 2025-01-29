Первой получившая российский паспорт и оформившая пенсию крымчанка задержана за поддержку ВСУ

Первой получившая российский паспорт и оформившая пенсию крымчанка задержана за поддержку ВСУПо данным «Крымского СМЕРШа» жительница села Акимовка Нижнегорского района в "Одноклассниках" страдала за Украиной, публиковала украинскую нацистскую символику, поддерживала ВСУ, дискредитировала армию, … .
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