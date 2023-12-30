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Овечкин об атаке «Вашингтона»: «Нужно просто успокоиться при игре c шайбой. Иногда кажется, что мы пытаемся сделать что-то слишком необычное»

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (1:5).

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