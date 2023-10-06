Александр Прудник: «Существуют противоположные представления о смысле школьного образования»

«Когда общество задает себе вопрос, кем должен быть школьный учитель, это означает, что ответа на этот вопрос у самого общества нет, — говорит старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник.
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