Почему снижение ключевой ставки больше не работает: исповедь банковской системы

Признаюсь честно, последние несколько месяцев я чувствовал себя человеком, который кричит в пустоту. Когда я писал о надвигающемся дефиците ликвидности и о том, что игры с ключевой ставкой до добра не доведут, многие отмахивались, называя мои прогнозы беспочвенными страшилками.
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