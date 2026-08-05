Почему снижение ключевой ставки больше не работает: исповедь банковской системы

Признаюсь честно, последние несколько месяцев я чувствовал себя человеком, который кричит в пустоту. Когда я писал о надвигающемся дефиците ликвидности и о том, что игры с ключевой ставкой до добра не доведут, многие отмахивались, называя мои прогнозы беспочвенными страшилками.