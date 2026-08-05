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vtop21.ru

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Почему снижение ключевой ставки больше не работает: исповедь банковской системы

Почему снижение ключевой ставки больше не работает: исповедь банковской системы

Признаюсь честно, последние несколько месяцев я чувствовал себя человеком, который кричит в пустоту. Когда я писал о надвигающемся дефиците ликвидности и о том, что игры с ключевой ставкой до добра не доведут, многие отмахивались, называя мои прогнозы беспочвенными страшилками.

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