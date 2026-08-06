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FiNE NEWS

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МИД России назвал снос памятника советским воинам в Польше низкопробным шоу

Снос памятника советским воинам в польском городе Пыжице вызвал резкую реакцию в МИД России. Замглавы департамента информации и печати Алексей Фадеев охарактеризовал произошедшее как низкопробное шоу и акт варварского беспамятства.

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