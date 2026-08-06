МИД России назвал снос памятника советским воинам в Польше низкопробным шоу

Снос памятника советским воинам в польском городе Пыжице вызвал резкую реакцию в МИД России. Замглавы департамента информации и печати Алексей Фадеев охарактеризовал произошедшее как низкопробное шоу и акт варварского беспамятства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии