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Морская блокада нанесла Украине серьезный ущерб

Морская блокада нанесла Украине серьезный ущерб

Морская блокада Украины в 2026 году наносит более серьезный ущерб, чем в 2022 году. Об этом сообщили в информационно-аналитическом центре GMK.

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