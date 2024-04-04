В сельском ДК Новоаннинского района начали капремонт 🔥🔥🔥 По нацпроекту преобразят дом культуры в Новокиевском сельском поселении.
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В сельском ДК Новоаннинского района начали капремонт 🔥🔥🔥 По нацпроекту преобразят дом культуры в Новокиевском сельском поселении.