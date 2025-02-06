В Италии врачу грозит срок за то, что он сделал своей кошке томографию

В итальянском городе Аоста заведующий радиологическим отделением местной больницы Джанлука Фанелли оказался под следствием после того, как сделал компьютерную томографию своей кошке Афине, которая упала с крыши .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии