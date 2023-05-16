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Левкин: В столичном районе Отрадное начинается строительство детсада на 250 мест

В районе Отрадное начинается строительство детского сада на 250 мест. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы со ссылкой на его руководителя Сергея Левкина.

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