12 водителей привлекли к ответственности за переоборудованное авто в Караганде

С начала месяца личный состав УП города Караганды проводит рейдовые мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения, в том числе по выявлению и предупреждению нарушений правил эксплуатации транспортных средств, передает polisia.
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