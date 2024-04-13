13 апреля с 11.00 до 13.00 СОСТОИТСЯ ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА СООБЩЕСТВА Дару-дар в Новоаннинском! По адресу дом Милосердия "Виктория" район 5 школы, Пионерская 39.
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13 апреля с 11.00 до 13.00 СОСТОИТСЯ ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА СООБЩЕСТВА Дару-дар в Новоаннинском! По адресу дом Милосердия "Виктория" район 5 школы, Пионерская 39.