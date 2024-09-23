«Рособоронэкспорт» на ADEX 2024 впервые покажет новейшую систему РЭБ и «Ланцет-Э»

Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что на Международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024, которая пройдёт с 24 по 26 сентября в Баку, планируется представить новейшее средство радиоэлектронного противодействия дронам, а также «Ланцет-Э».
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