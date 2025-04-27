Обладатель «Хрустальной совы» Борис Белозёров провёл «Что? Где? Когда?» в РГУ

Игра прошла в субботу, 26 апреля, в одном из зданий библиотеки РГУ имени Есенина. Участников интеллектуального турнира приветствовала проректор по молодёжной политике и воспитательной деятельности Татьяна Косачёва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии