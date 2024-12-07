В топ самых полезных продуктов для сердца вошли бананы, орехи и оливковое масло

При заболеваниях сердца организму необходим калий, к продуктам с большим содержанием этого микроэлемента относятся абрикосы, бананы, земляника, смородина, рассказала в беседе с RT профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения терапевт Оксана Пивоварова.