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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Щитов о «Локомотиве» в новом сезоне: «Жду третьего чемпионства. У Квартальнова есть все шансы выиграть трофей. Он умеет работать с молодыми, они способны заиграть»

Экс-защитник клубов КХЛ Никита Щитов считает, что «Локомотив» сможет стать первым клубом в истории лиги, выигравшим Кубок Гагарина трижды подряд.

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