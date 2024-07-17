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Житель Приморья может получить тюремный срок за сообщение в Сети

Житель Приморья может получить тюремный срок за сообщение в Сети

В Приморском крае мужчина обвиняется в призыве к террористическим действиям в Сети. За это ему грозит тюремный срок, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Приморскому краю.

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