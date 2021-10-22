В СМИ появилось первое фото Алека Болдуина после совершенного им случайного убийства

Мексиканское издание Santa Fe New Mexican опубликовало фото американского актера Алека Болдуина, открывшего стрельбу на съемочной площадке.
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