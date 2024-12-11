Метро, медицина, экология, цены: о чем спрашивали Куйвашева на прямой линии

Сегодня в 15:00 губернатор Евгений Куйвашев ответит на вопросы свердловчан в телевизионном эфире. «Новый День» вспомнил, какие проблемы волновали жителей региона в прошлые годы и как тогда проходили прямые линии.
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