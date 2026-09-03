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Реактивные дроны РФ сеют панику на Украине

Реактивные дроны РФ сеют панику на Украине

Россия стремительно увеличивает применение ударных беспилотников с реактивными двигателями, создавая для Украины новую проблему, к которой прежняя система противовоздушной обороны оказалась не подготовлена.

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