Когда частичная мобилизация сможет переломить ситуацию на украинских фронтах

Сегодняшнее решение президента Путина о начале частичной мобилизации в ВС РФ, несомненно, является поворотным моментом во всем дальнейшем ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, которая, вполне возможно, вскоре получит совершенно иной правовой статус.