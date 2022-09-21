Когда частичная мобилизация сможет переломить ситуацию на украинских фронтах

Сегодняшнее решение президента Путина о начале частичной мобилизации в ВС РФ, несомненно, является поворотным моментом во всем дальнейшем ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, которая, вполне возможно, вскоре получит совершенно иной правовой статус.
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