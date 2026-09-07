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Царьград

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Увеличение нагрузки и регулярность улучшат результаты тренировок

Увеличение нагрузки и регулярность улучшат результаты тренировок

Для избегания травм и обеспечения прогресса в тренировках начните с 5-10 минут суставной гимнастики, увеличивайте нагрузку, выполняйте минимум три тренировки в неделю и не забывайте о днях отдыха для восстановления мышц.

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