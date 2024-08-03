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Владимир Плющев: «Ларионов сделал выводы, и «Торпедо» покажет стабильно солидную игру. На одном энтузиазме очень трудно за что-то бороться»

В минувшем регулярном чемпионате нижегородцы заняли седьмое место в Западной конференции. В Кубке Гагарина они уступили СКА в первом раунде со счетом 1-4 в серии.

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