Внезапно (нет): тысячи антивластных комментариев "от народа" в рунете оказались работой "фабрики эльфов". Грандиозный скандал среди иноагентов

И всё-таки я не удержался😊 слаб, грешен, признаю. Вот вам, Александр первая же ссылка по непознанной пока вами теме: Бастрыкин: около 72 тысяч чиновников России ответили в суде за коррупцию с 2011 года https://ria.ru/20221208/korruptsiya-1837103662.html Вот не понимаю, ну куда вы вечно лезете, не обладая ни крохой знаний по теме? У вас болезнь, что ли такая?

Александр Симаков

Уважаемый Сергей! Если бы внимательно прочли мой комментарий, то Вы бы заметили, что я не написал "Вывсёврёте", я попросил написать конкретно. о фактах коррупции. И не о чиновниках, которые "попрут", а именно о фактах. И Вы наконец-то соизволили сослаться на доклад председателя счётной палаты и Бастрыкина. Никто не отрицает, что в стране есть коррупция, но в то же время Вы сами, ссылаясь на доклад счётной палаты и Бастрыкина, признаёте, что борьба с ней ведётся и довольно успешно (72 тысячи чиновников ответили в суде, по Вашим же словам!) Кстати, есть люди, которые, не обладая конкретной информацией, свистят на каждом углу о коррупции ради свиста. Так куда Вы вечно лезете, без Вас что ли не разберутся с коррупционерами? P.S. Вам бабушка из деревни писала про суслика или про коррупцию? Кстати, о болезнях. Вы сами себе (не я!) поставили пару дней назад диагноз, в одном из комментариев. Самолечение опасно, Вам срочно к доктору надо!