В Иловлинском районе мчащаяся "Газель" врезалась в стоящую "Газель": пострадал водитель По предварительной информации, 4 августа в 11-00 час.
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В Иловлинском районе мчащаяся "Газель" врезалась в стоящую "Газель": пострадал водитель По предварительной информации, 4 августа в 11-00 час.