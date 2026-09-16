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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Родина» не побеждает 8 матчей подряд – 2 ничьи и 6 поражений

«Родина» сыграла вничью с « Рубином » (1:1) в домашнем матче 9-го тура Альфа-Банк РПЛ . Серия московского клуба без побед во всех турнирах продлилась до 8 матчей.

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