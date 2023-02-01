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Булавки для макияжа и лимонный сок для волос: необычные секреты красоты звезд Голливуда

Булавки для макияжа и лимонный сок для волос: необычные секреты красоты звезд Голливуда

Если вы считаете, что только современные звезды готовы ради красоты на изнуряющие диеты, бесконечные занятия в спортзале и постоянные посещения косметолога, а раньше все было естественно и не требовало от женщин никаких усилий, то вы ошибаетесь.

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