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Минздрав планирует ужесточить проверку водителей на алкогольное опьянение

Разработанный Министерством здравоохранения проект приказа по поводу освидетельствования водителя транспортного средства на предмет алкогольного или наркотического опьянения может вступить в силу осенью 2025 года.

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