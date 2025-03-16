Минздрав планирует ужесточить проверку водителей на алкогольное опьянение

Разработанный Министерством здравоохранения проект приказа по поводу освидетельствования водителя транспортного средства на предмет алкогольного или наркотического опьянения может вступить в силу осенью 2025 года.
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