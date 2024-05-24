Приказ "Держаться!": как британский флот исполнял свой долг, не считаясь с потерями

Битва за Крит стала для британского флота самой тяжелой за всю Вторую мировую войну. В самый трудный момент, 24 мая 1941-го, адмирал Каннингем нашел нужные слова, чтобы поднять боевой дух моряков и мотивировать их снова выйти в море под вражеские бомбы.