Автомеханик рассказал, зачем нужен ручной режим в АКПП

Авто с АКПП, фото: njcar.ru Большинство транспортных средств с автоматической трансмиссией оснащено возможностью ручного переключения передач, будь то традиционные автоматы или новейшие роботизированные коробки и вариаторы.
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