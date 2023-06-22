"Мы не намерены останавливаться": уссурийское село изменилось до неузнаваемости

За последние годы в селах Уссурийского городского округа до неузнаваемости изменился облик. Так, в селе Корсаковка ещё два года назад не было даже уличного освещения, а сегодня этот населённый пункт поражает своим видом.
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