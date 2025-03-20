Власти РФ взыскали с Google 13 млрд рублей штрафов

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России взыскала с 2021 года с ООО «Гугл» (российская дочерняя компания Google) 13,4 млрд рублей — это 40% от общей суммы штрафов за нарушение российского законодательства, рассказали «Известиям» в пресс-службе Роскомнадзора.