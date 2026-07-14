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ИА Регнум

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Путин поручил упростить переход бизнеса между налоговыми режимами

Путин поручил упростить переход бизнеса между налоговыми режимами

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с ВЭБ.РФ разработать механизм беспрепятственного перехода между различными формами организации предпринимательской деятельности и налоговыми режимами.

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