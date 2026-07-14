Путин поручил упростить переход бизнеса между налоговыми режимами

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с ВЭБ.РФ разработать механизм беспрепятственного перехода между различными формами организации предпринимательской деятельности и налоговыми режимами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии