Вагенкнехт призвала бундестаг расследовать подрыв «Северных потоков»

В бундестаге необходимо создать комиссию по расследованию подрыва «Северных потоков», чтобы прояснить роль правительства Германии в инциденте, 17 августа заявила руководитель партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) Сара Вагенкнехт в интервью газете Berliner Morgenpost.
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